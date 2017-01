Zo moet je maar één keer eieren bakken voor een hele week ontbijt

Een eitje bij het ontbijt, dat kan al eens smaken en met wat groenten zoals spinazie erbij creëer je een opkikker om de dag mee te beginnen. Elke ochtend een omelet staan bakken is echter een heel karwei, maar daar bestaat een handige oplossing zodat je maar één keer in de keuken hoeft te staan. Maak kennis met de egg muffin.

Zin in een omelet, maar geen tijd om er elke morgen eentje te staan bakken? Dan kan de egg muffin misschien wel dé oplossing zijn. Eenmaal afgewerkt kun je ze vijf dagen in de koelkast bewaren en er zelfs gewoon eentje inpakken om onderweg op te eten. Zo bespaar je tijd en heb je toch een stevig ontbijt achter de kiezen om de dag tegemoet te gaan. Wie wat meer tijd heeft, kan als extraatje ook nog een sneetje meergranenbrood met avocado eten want dat past er prima bij.

Ingrediënten (voor 12 muffins):

12 eieren

1 rode paprika

1 gele paprika

1/2 kop spinazie

zout en peper

1/4 kop geitenkaas (optioneel)

2 reepjes spek (optioneel)



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de bakvorm in.

Snij de paprika en verdeel die samen met de spinazie gelijkmatig over de vormpjes.

Klop de eieren los in een grote kom en kruid met zout en peper. Giet het mengsel in de vormpjes en maak dat ze voor 3/4 gevuld zijn.

Wie geitenkaas en spek wil toevoegen, kan die er nu bovenop strooien.

Zet de bakplaat 20 à 25 minuten in de oven.