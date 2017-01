Familiehulp wil 1.400 aanwervingen doen in 2017

Thuiszorgorganisatie Familiehulp verwacht dit jaar ongeveer 1.400 aanwervingen te doen. Dat meldt HR-manager Kurt De Soete. Het gaat om aanwervingen in alle geledingen van de organisatie, van huishoudhulpen over verzorgende zorgkundigen tot bedienden.

Op dit moment zijn er ongeveer 200 vacatures. “Het gaat om aanwervingen in de totaliteit van het bedrijf, en om verschillende contracttypes”, aldus De Soete.

In oktober organiseerde Familiehulp nog jobdates in heel Vlaanderen en Brussel om haar vacatures in te vullen. De organisatie is voortdurend op zoek naar nieuwe werknemers, maar ondervindt dat het soms moeilijk is om de vacatures in te vullen, klonk het toen.