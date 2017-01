Joyce De Troch na mislukte keizersnede: “Ik had plastische chirurgie nodig”

Voormalig zangeres en presentatrice Joyce De Troch (42) heeft geen makkelijke bevallingen gehad. Haar twee dochtertjes Adriana en Alexia kwamen met een keizersnede ter wereld en na de tweede operatie doken er complicaties op. De blondine vertelt over haar trauma in weekblad Story.

“Mijn oudste dochter, Alexia, is geboren via een spoedkeizersnede. Bij mijn tweede zwangerschap besliste mijn gynaecoloog om opnieuw een keizersnede uit te voeren. Daar was eigenlijk een enkele medische reden voor en ik wilde natuurlijk bevallen. Ik had het lef moeten hebben om te veranderen van gynaecoloog”, klinkt het.

Joyce De Troch en vriend Gert De Herde Foto: Photo News

Complicaties

Maar dat deed de blondine niet en uiteindelijk werd ook haar jongste dochter, Adriana, geboren via een keizersnede. “Er zijn na de geboorte complicaties opgetreden. Er zou een verkeerde draad gebruikt zijn. Daardoor zijn er abcessen ontstaan in en rond mijn incisies. Mijn gynaecoloog heeft me drie maanden antibiotica gegeven. Op een bepaald moment was de pijn ondraaglijk en verloor ik het bewustzijn”, vertelt Joyce.

Plastische chirurgie

Ze is met spoed naar het ziekenhuis gegaan, waar ze meteen werd geopereerd. Het gevolg? Een groot en lelijk litteken. Na lang twijfelen heeft de voormalige Opium-zangeres dat vorig jaar laten wegwerken met behulp van plastische chirurgie. “Over de hele breedte van mijn buik zit nu nog een litteken, maar vergeleken met wat het ooit was heeft de dokter er een kunstwerk van gemaakt”, klinkt het.

Joyce De Troch en haar dochters in 2013 Foto: Photo News

Pijnlijk herstelproces

Naar eigen zeggen had Joyce wel veel tijd nodig om te herstellen. “Ik kreeg zelfs medicijnen op basis van morfine tegen de pijn. Ik heb afgezien”. Vandaag heeft Joyce nog steeds pijn bij het sporten en is ze zeker dat ze nooit meer een bikini zal dragen. Een klacht indienen tegen haar gynaecoloog heeft ze overwogen, maar uiteindelijk deed ze het niet. “In de medische wereld neemt iedereen het op voor iedereen. Daar kun je niet tegenop. Het zou alleen maar tijd en geld kosten.” Joyce heetf ook een goede raad voor dames: “Ga nooit voor een keizersnede om esthetische redenen. Het blijft een heel zware ingreep. Ga liever voor de pijn van enkele dagen in plaats van verschillende maanden en een litteken voor het leven.”