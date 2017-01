‘Ex-lief’ Hans Van Themsche veroordeeld voor vervalsing geboorteakte

Antwerpen - Ruth A. (26) uit Roeselare, het ‘ex-lief’ van Hans Van Themsche, is veroordeeld tot 10 maanden met uitstel en een boete van 600 euro, eveneens met uitstel.

Kinderverzorgster Ruth A. hield vorig jaar maandenlang vol dat Hans Van Themsche de vader van haar baby Arthuur was. Ze beweerde het jongetje begin januari 2015 ter wereld te hebben gebracht. Van Themsche, die in oktober 2007 tot levenslang werd veroordeeld voor de moorden op peuter Luna (2) en haar Malinese oppas Oulematou (24) in Antwerpen, ontkende dat steeds met klem en weigerde de vermeende baby als zijn kind te erkennen.

Ruth A. gaf niet op. Ze stapte zelfs naar de familierechtbank in Antwerpen om bij Van Themsche het vaderschap af te dwingen. “Ik wil dat mijn zoontje weet wie zijn echte papa is”, liet A. toen weten. Ze schermde voor de rechter zelfs met een geboorteakte en een echografie. Korte tijd later viel A. door de mand: de stukken bleken vals en van een baby of zwangerschap was geen sprake.

Ruth A. moet zich houden aan probatie-voorwaarden. Van Themsche krijgt één euro provisionele schadevergoeding.