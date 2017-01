Erika Van Tielen doet deze week haar intrede in Familie

De afgelopen weken hing Lars, het personage van Kürt Rogiers in Familie, regelmatig aan de lijn met een zekere Amélie. Deze week zal Amélie voor het eerst op het scherm verschijnen, vertolkt door Erika Van Tielen, maar wat de band van de twee juist is, wil ze nog niet kwijt.

“Sommigen denken dat Lars met haar getrouwd is, anderen zijn er dan weer van overtuigd dat ze zijn zus is. In de verhaallijn zal wel snel duidelijk worden wat de link is”, vertelt Van Tielen aan Story. “Er zit behoorlijk wat pit in mijn personage. Amélie is niet op haar mondje gevallen en gaat recht op haar doel af, waardoor ze soms wat arrogant overkomt. Tegelijkertijd draagt ze ook heel wat miserie en verdriet mee uit haar verleden.”

Het is nog niet duidelijk tot wanneer Van Tielen deel zal uitmaken van de Familie-cast, maar ze zal het komende jaar alvast regelmatig opduiken. “Ik heb nu een zestal draaidagen per maand en dat is ideaal want zo kan ik het allemaal mooi combineren met mijn ander werk en mijn gezin,” aldus Van Tielen.