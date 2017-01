Ook groot beautymerk pikt transgender model op

Na de modewereld heeft nu ook de beauty-industrie meer diversiteit in de armen gesloten. Zo voert L'Oréal in zijn nieuwste campagne 'True Match' voor het eerst een transgender model op.

Hari Nef (24) is een van de it-girls van het moment. De actrice, activiste en transgender model werd zopas nog opgevoerd in een campagne van Urban Outfitters en nu krijgen we ze al te zien bij cosmeticagigant L'Oréal. Ze is een van de sterren van de 'True Match'-lijn die volop inzet op diversiteit.

Naast bekendheden zoals actrice Blake Lively en topmodel Lara Stone duiken er heel wat modellen en influencers in op met uiteenlopende huidskleuren. Meer nog, hun verschillende afkomsten worden duidelijk uitgespeeld in onder andere het promofilmpje (onderaan).

Het valt op dat na de modewereld nu ook de beautysector steeds vaker voor meer diversiteit kiest en zelfs mannen opvoert in campagnes die in de eerste plaats op vrouwen gericht zijn. Ook dat heeft L'Oréal begrepen want voor 'True Match' hebben ze acteur Darnell Bernard gecast, een primeur voor het Franse bedrijf.

@lorealmakeup #truematch campaign i hate my voice but i love a nude beat for daytime to night Een video die is geplaatst door Hari Nef (@harinef) op 8 Jan 2017 om 4:26 PST