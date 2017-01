Papa van vermoorde Kevin: “Mijn zoon had nog kunnen leven”

Elke dag medicatie tegen de woedeaanvallen. Elke dag naar het kerkhof. Om de week naar de psychiater. Niet meer in staat om te werken. En een vrouw die ’s nachts niet kan slapen. Het leven heeft nog weinig te bieden voor Ivo Paulus (60), de vader van de zeven jaar geleden door Ronald Janssen vermoorde Kevin.

Ondanks het immense leed werkte Ivo mee aan de reconstructie van de moorden in het VTM-programma De Kroongetuigen. “Ik hoop dat het gerecht en de politiek kijken. Want mijn zoon had nog nog leven.”