Lichtkunstenaar start project op via crowdfunding

Herentals - Met zijn licht­­­­installaties gooit kunstenaar Peter Snijder uit Noorderwijk (Herentals) internationaal hoge ogen. Om op algemeen verzoek groter te gaan werken, zoekt hij via crowdfunding extra middelen.

Met Lux Cathedra won Peter Snijder twee jaar geleden de tweede prijs van de Foederer ­Talent Award tijdens het gerenommeerde lichtfestival Glow in Eindhoven. Het werk is een indrukwekkend schaalmodel van een kathedraal van 90 op 60 centimeter, een geraamte uit hout, plexi en draad, dat door de ingebouwde ledlampjes spookachtig blauw oplicht. Maar bij het zien van het werk, fantaseren mensen hoe het zou zijn om door deze lichtkathedraal rond te dwalen, zo blijkt.

Donker hoekje

“Ik ben al vijftien jaar actief als kunstenaar, eerst bij het Herentalse gezelschap Diva Benini, en nu sinds heel wat jaren solo als lichtkunstenaar”, zegt Peter Snijder. “Mijn installaties zijn meestal op eerder kleine schaal. Dat maakt wel dat ik een beetje tussen twee stoelen val. Op groepstentoonstellingen hebben lichtkunstenaars automatisch een donker hoekje nodig, wat niet altijd makkelijk is. Ik hoor sowieso meer thuis op lichtfestivals, maar daarvoor zijn mijn werken dan weer wat te klein. Daar geldt hoe groter, hoe liever.”

Stretchdraad

Omdat alsmaar meer mensen te kennen gaven zijn werk wel eens op grotere schaal te willen beleven, probeerde Snijder vorig jaar zich voor het eerst naar die wens te schikken. Met Angulus, cover me nam hij deel aan een expo in Diest. “Dat leerde me welke materialen ik het best kon gebruiken. In het verleden werkte ik altijd met stretchdraad, waarvan het elastaan mooi op licht reageert. Maar om groter te gaan heb ik aluminium frames, speciale UV-wol en blacklights nodig.”

De artiest bedacht een modulair systeem in de vorm van een kubus van meer dan 3 bij 3 meter, die hij in verschillende vormen kan reconstrueren. “Het frame van de kubus bestaat in feite uit verschillende stukken met uiteenlopende lengtes. Die kan ik op heel wat manier in elkaar kan zetten, afhankelijk van de expositieruimte. Ik recycleer veel oude dingen, maar voor iets van deze omvang zijn gewoon degelijke, nieuwe materialen nodig. Voor de aluminium profielen kreeg ik al de medewerking van het bedrijf Easy Systems uit Herentals, maar voor een kleine kunstenaar als ik blijft zo’n constructie een flinke kost.”

Precies om dergelijke kunstenaars te helpen, werkte het Nederlandse Foederer Talent een crowdfunding platform uit. “Ik berekende dat de kostprijs van de kubus 4.300 euro is. Het project loopt nog tot midden februari, de teller staat intussen op 930 euro. De bedoeling is met het nieuwe werk uit te pakken op mijn solotentoonstelling in ’t Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout in april. Wat als ik het streefdoel niet haal? Dan kan ik wel vooruit met de kennis die ik nu heb opgedaan.”