Gangsters vergissen zich en steken auto van invalide vrouw in brand

Antwerpen 2060 - Twee keer in evenveel weekends is er geschoten in de Lange Lobroekstraat op de Antwerpse Dam. Zondag werd ook de auto van een invalide vrouw in brand gestoken.

De auto die zondagnamiddag in brand werd gestoken in de Lange Lobroekstraat in de Antwerpse wijk Dam was niet het doelwit van de aanslag. Gelukkig liep de wagen brandschade op, maar kon hij snel geblust worden. Het gaat om de Ford Focus van een 57-jarige invalide vrouw, die in een appartement in de straat woont. “Ze waren kleurenblind zeker?”, zegt een buurtbewoner.

‘Ze’ zijn de gangsters die zondag, nog voor de avond goed en wel neergedaald was over de buurt, verscheidene schoten losten en brand stichtten in een woning en aan de auto van de buurtbewoonster. Volgens verschillende bronnen was de aanval gericht op Said E.B., een zware jongen die in de straat woont. De politie kon de 20-jarige zus van E.B. uit de brandende woning halen.

Mogelijk kwamen de daders al een dag eerder langs in de straat. Toen zou volgens buurtbewoners een raam van de auto van E.B. ingeslagen zijn.

Machinegeweer

Wie het op E.B. gemunt heeft en waarom is voorlopig nog onduidelijk, maar buurtbewoners denken dat een ruzie in het drugsmilieu aan de basis van de feiten ligt. In 2004 werd E.B. veroordeeld tot vijf jaar cel voor een brutale overval op een Merksemse verzekeringsmakelaar. Bij die feiten was hij vergezeld van Said F.. Die is in het milieu bekend als ‘Zonnepit’ en maakt deel uit van de beruchte Turtle-bende uit Borgerhout.

“Alle pistes worden onderzocht”, is alles wat het parket voorlopig kwijt wil over het motief.