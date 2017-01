Orgelradio heeft meer dan 110.000 luisteraars

Beerse / Turnhout - Wie denkt dat orgelmuziek niet populair is, moet zijn mening herzien. Het Kempense Orgelradio.eu heeft een jaar na de start al 111.698 unieke luisteraars bereikt.

Nico Declerck is al ruim tien jaar organist in de Turnhoutse Sint-Pieterskerk. Daarnaast organiseert hij orgel- en beiaardconcerten op meerdere plaatsen in de Kempen. Omdat Klara geen orgelmuziek meer uitzendt, startte ­Nico in januari 2016 met de internetradio Orgelradio.eu. “Al een jaar lang is ononderbroken, gratis en legaal orgelmuziek uitgezonden”, vertelt Nico Declerck.

“De cijfers overtreffen alle verwachtingen. Zo luisterden sinds 4 januari 2016 liefst 111.698 unieke luisteraars uit 150 landen naar de orgelradio. De top 10 van de landen waar het meest geluisterd wordt, ligt verspreid over het Europese en het Amerikaanse continent.”

Nederland staat op de eerste plaats met 54.000 luisteraars. Daarna volgen Duitsland met 15.000 en België met 13.600.

De programma’s op Orgel­radio.eu worden samengesteld uit 2.226 albums. Die zijn online te raadplegen. “Elke dag worden er twaalf cd’s gekozen die ongeveer om de acht uur herhaald worden. Dat doen we om alle tijdzones gelijkwaardig te kunnen bedienen. De bedoeling is om de orgelradio te laten groeien en ons volledig zelfstandig te organiseren”, weet Declerck.

“Nu maken we gebruik van de servers van Radionomy. Die steekt reclame in de uitzendingen. Dankzij een investeerder kan Orgelradio vanaf september uitzendingen maken via eigen servers en zonder reclame. Het gaat om een proefperiode van een jaar. Een ander voordeel is dat de muziek gestreamd wordt in cd-kwaliteit in plaats van de huidige mp3”, legt Nico Declerck uit.

Themakanalen

Het wordt voor Nico een spannend jaar. “Alle cd's moeten nog op onze eigen server komen. Orgelradio blijft gratis, maar misschien wel met een abonnementsformule. Liveconcerten en themakanalen kunnen vanaf september”, weet Nico Declerck.