K3 verkoopt beter dan Mariah Carey

Hasselt - Het afgelopen jaar verkocht onze eigenste K3 meer concerttickets dan wereldster Mariah Carey. Dat blijkt uit de gegevens van het Amerikaanse Pollstar dat elk jaar een top 100 samenstelt van de artiesten die de meeste concerttickets weten te verkopen.

Bij K3 zou de teller geëindigd zijn op iets 273.925 kaartjes. Daarmee vertoeft men in het goede gezelschap van kleppers als Beyoncé, Bruce Springsteen en Disney on Ice. Wereldster Madonna verkocht het afgelopen jaar 381.000 tickets. De nummer één was evenwel ver buiten bereik voor K3. Coldplay staat op de eerste plaats met liefst 2,6 miljoen verkochte tickets.