Fans hebben 80.000 euro over voor Lords of Acid

De crowdfundingactie die Amerikaanse fans van de Belgische dance-act Lords of Acid hebben opgezet, is het voorbije weekend afgesloten op ruim 80.000 euro.

Welgeteld 1.141 fans hebben een totaalbedrag van 80.823 euro bijeengebracht voor de financiering van een album met nieuw werk van Lords of Acid. Dat bedrag overstijgt ruimschoots de 30.000 euro die bezieler Maurice Engelen (foto) uit Herselt had vooropgesteld om nog eens een plaat te maken met zijn vooral in de Verenigde Staten populaire dance-act.

Een Amerikaanse fan, Rocco Corsari, is de drijvende kracht achter de campagne voor de geldinzameling. Die laat Maurice Engelen toe om een album te maken, lanceren en promoten zonder dat hij daarvoor afhankelijk is van een platenfirma. Fans die een financieel steentje hebben bijgedragen, ontvangen in ruil de plaat en – afhankelijk van hun bijdrage – tal van extraatjes.

Lords of Acid heeft de voorbije 25 jaar ruim 2,5 miljoen albums verkocht en meermaals door de VS getoerd. In het zog van de nieuwe plaat, die Pretty in Kink gaat heten en in september moet verschijnen, kondigt Engelen voor het najaar ook een bijbehorende concertreeks door Amerika aan. Voor de zomer wil hij eerst nog MindGames uitbrengen, een nieuw album van zijn andere groep, Praga Khan.