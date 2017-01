Olen -

Stappen zetten in het leven, ook Ries T'Syen (2,5) uit Olen, links op de foto, kan erover meespreken. Met een heus afscheidsfeestje nam hij vorige week na ruim twee jaar afscheid bij minicrèche Snuffel. Dag moeke Linsy, dag voke Stijn, bedankt! Gisteren ging de flinke kerel voor het eerst naar de kleuterschool. Kind en Gezin grijpt deze ‘eerste schooldag’ voor vele 2,5’jes aan om de opvang in Vlaanderen een pluim te geven. Ze helpen kinderen om zich van baby over peuter te ontpoppen tot kleuter.