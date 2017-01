Escape rooms veroveren Antwerpen

Marc Bergers van Escaping bouwt in de Reyndersstraat zijn eerste vestiging in ons land. Foto: jan van der perre

Antwerpen - Even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en samen met collega's, vrienden of familie een mysterieuze ruimte induiken om er allerlei uitdagingen aan te gaan. Steeds meer mensen zien er wel wat in. En daar wordt natuurlijk mooi op ingespeeld door creatieve breinen.

In maart krijgt Antwerpen er een nieuwe escape room bij. Het Nederlandse Escaping opent in de Reyndersstraat zijn eerste vestiging over de landsgrenzen. Daarmee telt Antwerpen niet minder dan zes escape rooms. “Escape games zijn erg populair aan het worden”, vertelt eigenaar Marc Bergers. “Mensen vinden het heel gaaf om te doen. In het dagelijkse leven wordt er zoveel kant-en-klaar aan ons voorgeschoteld, maar in een escape room ben je aan jezelf overgeleverd. Begeleiders en telefoons worden buitenspel gezet. Mensen missen het om zelf dingen uit te zoeken. Wanneer je hier dan helemaal zelf een uitdaging of raadsel oplost, geeft dat een heel tof gevoel.”

En dus ziet het bedrijf zijn kans schoon en opent het binnenkort ook in onze Scheldestad haar eigen parallelle wereld waar je als bezoeker een uur lang in kan ronddwalen op zoek naar avontuur en een weg naar buiten. “We bieden twee verschillende escape games aan. In het eerste, Patient X, neem je zogezegd deel aan een wetenschappelijk experiment. Dat loopt fout en je moet zo snel mogelijk het tegengif vinden. Het andere spel doopten we Let’s rob the bank. Wanneer je deze escape room binnenwandelt, word je in de rol van bankovervaller geplaatst. Samen met een handlanger, die je geprojecteerd ziet op een scherm, moet je een bank overvallen, de kluis leegroven en dan samen ontsnappen aan de politie via een steegje dat zo uit een Hollywoodfilm lijkt te komen.”

Escaping opent op 3 maart in de Reyndersstraat 20, escapingantwerp.be