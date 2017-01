Bende rooft bestelwagens met gereedschap leeg

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Er is in de regio rond Mechelen een bende actief die het gemunt heeft op bestelwagens van aannemers. Telkens wordt er peperduur gereedschap gestolen. De daders sloegen al minstens zes keer toe.

Bij de politie liepen zowel vrijdag, zaterdag, zondag als maandag meldingen binnen van inbraken in bestelwagens. In Mechelen was dat het geval in de Van Hoeystraat, Hamerstraat, Coxiestraat, Koningin Astridlaan en Stationsstraat. In Sint-Katelijne-Waver sloegen de dieven zondagnacht toe in de bestelwagen van Kevin Lettanie, in de Walemstraat. Hij is zelfstandige in bijberoep voor centrale verwarming en sanitair.

“Ik probeer mijn bestelwagen altijd voor mijn deur te parkeren maar zondag was er geen plaats en moest ik iets verder parkeren”, zucht de man. “Toen ik maandagochtend naar mijn bestelwagen stapte, zag ik aan de achterzijde iets wit hangen. Eerst dacht ik aan wat sneeuw of een ijspegel. Maar toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het achterruitje van de bestelwagen was ingegooid.”

In de bestelwagen werd een aanzienlijke hoeveelheid werkmateriaal gestolen. “Vijzen en koppelingen hebben ze nog laten liggen, maar ze hebben wel zaken als een slijpmachine, een breekhamer, diamantboormachine, een machine om draad te trekken, cirkelzaag en meetapparatuur voor verwarmingsketels gestolen. Hoe groot de waarde van de gestolen spullen is? Ik schat dat het om meer dan 10.000 euro gaat. Voor mij een klein drama en een domper op de start van 2017.”

De politie is met een grondig onderzoek gestart. “Of het effectief om één bende gaat, is nog niet helemaal zeker maar we sluiten het zeker niet uit”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. “Het valt wel op dat steeds de bestelwagens van zelfstandigen er worden uitgekozen. Loodgieters, een bouwonderneming en mensen die klussen uitvoeren.”

Voorlopig zijn de daders nog niet gevat maar de politie gaat wel de beelden van de ANPR-camera’s in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver grondig bestuderen.