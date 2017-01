25 IS-strijders gedood bij Amerikaanse operatie in Syrië

Bij een door de Amerikanen geleide operatie diep in IS-gebied in het oosten van Syrië zijn 25 IS-strijders gedood, zo zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maandag. De operatie is ondertussen bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat spreekt van een “succesvolle operatie”. Het noemt de balans van het Observatorium wel “erg overdreven”.