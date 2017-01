Bakker sluit na bijna 70 jaar, op Verloren Maandag: “En nu wil ik eindelijk wat van de wereld zien”

Essen - Een goede klant moet je verdienen. Dat heeft bakker Hubert Arnold altijd goed begrepen. Meer dan 52 jaar bakte hij met liefde en plezier brood en zoetigheden. En vandaag ook voor de laatste keer worstenbroden en appelbollen.

“Mijn vader heeft de bakkerij in januari 1948 opgestart. Hij was toen 26 jaar”, vertelt bakker Hubert Arnold (66). “In 1976, op 58-jarige leeftijd, is hij gestorven. Mijn broer Ronald en ik hebben de zaak dan overgenomen. Volgend jaar zou de bakkerij dus zeventig jaar bestaan.”

Hubert heeft er ondertussen al 52 jaar opzitten. “Op veertienjarige leeftijd ben ik in het vak gestapt. Ik moest zo snel mogelijk van school af. Ik heb nog ...