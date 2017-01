Malle - In Café Trappisten in Westmalle verdwenen massa’s gratis worstenbroden en appelbollen in de magen van de hongerige bezoekers.

De hele dag was het aanschuiven voor een plekje.

Ook de vaste klanten Maria Van Ostaeyen (met de duim omhoog), Martha Gilops, Etienne Smet en Modest Geys genoten wat graag van de lekkernijen.