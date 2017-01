OKRA viert Verloren Maandag

Zoersel - Het nieuwe jaar werd in het netjes versierde OKRA-lokaal aan de Gestelsebaan passend ingezet met het verorberen van heerlijke worstenbroden en appelbollen, rechtstreeks afkomstig van de bakker.

"Dat is een traditie die we jaarlijks in ere houden en waarop telkens zowat tachtig van onze bijna driehonderd leden aanwezig zijn", vertelt voorzitter Guy Van Hoeydonck.

Tegelijk namen de aanwezige mannen en vrouwen de tijd om gezellig te babbelen en de beste wensen voor 2017 aan elkaar over te maken.