Tomorrowland maakt nieuw thema bekend

De organisatie van Tomorrowland heeft maandag het nieuwe thema uit de doeken gedaan. Onder de noemer ‘Amicorum Spectaculum’ maakt het de festivalgangers een dag voor de voorinschrijvingen warm voor het dancefestival in De Schorre in Boom.

Het festival, dat dit jaar op twee weekends plaatsvindt van 21 tot 23 juli en van 28 tot 30 juli, heeft middels een trailer op zijn Facebookpagina het nieuwe thema bekendgemaakt. Met ‘Amicorum Spectaculum’ zal ook de affiche in een nieuw kleedje worden gestoken en wordt de festivalweide in "de meest magische bijeenkomst ter wereld" omgetoverd.

Er zal dinsdag om 10 uur meer informatie worden gelost over de tickets en om 17 uur start de preregistratie voor de ticketverkoop.

The most magical gathering on earth… Amicorum Spectaculum. pic.twitter.com/Kvi8N76GNZ