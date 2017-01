Gilardino vindt in Pescara tiende Italiaanse werkgever

De Italiaanse voormalige international Alberto Gilardino verlaat Serie A-club Empoli om bij reeksgenoot en rode lantaarn Pescara aan de slag te gaan, zo maakte Pescara Calcio maandag bekend.

De 34-jarige aanvaller ondertekende er een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Voor Gilardino, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, is het zijn tiende werkgever in zijn vaderland, na Piacenza (1999-2001), Hellas Verona (2001-2002), Parma (2002-2005), AC Milan (2005-2008), Fiorentina (2008-2012 en 2014-2015), Genua (2011-2013 en 2013-2014), Bologna (2012), Palermo (2015-2016) en Empoli (2016-2017). In 2014 beleefde de 57-voudige international ook een kort avontuur in China bij Guangzhou Evergrande.