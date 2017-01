Aanmeldingsperiode voor basisonderwijs begint dinsdag

Antwerpen - In Antwerpen gaat dinsdag de jaarlijkse aanmeldingsperiode voorafgaand aan het inschrijven van kinderen in het basisonderwijs van start. Ouders die hun kind voor het eerst in een school willen inschrijven of van school willen laten veranderen, kunnen in die periode alvast hun kind online aanmelden voor scholen naar keuze. Tijdens de eerste fase, die tot en met 24 januari loopt, gaat het enkel om ouders die kinderen willen inschrijven in een school waar al een broertje of zusje ingeschreven is of waar een van de ouders zelf werkt.

In een tweede fase, van 14 februari tot 7 maart, wordt het aanmeldsysteem beschikbaar voor alle kinderen. Na elke fase krijgen de ouders die deelnamen te horen of en waar ze hun kind kunnen inschrijven. Dat laatste kan dan van 18 april tot 9 mei. Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de kans op toewijzing van een plaats. Criteria die wel meetellen zijn voorkeur en afstand tot de woning of het werk van (een van) de ouders.

Om ouders zo goed mogelijk te informeren over het aanbod, worden er tussen 23 januari en 24 februari schoolbezoeken georganiseerd. Alle praktische info daarover en over het aanmeldsysteem staat op http://meldjeaan.antwerpen.be. Met het systeem probeert de stad Antwerpen wachtrijen aan scholen bij de start van de eigenlijke inschrijvingsperiode te vermijden. Het systeem bestaat voorlopig alleen nog maar voor het basisonderwijs. Vooral bij de instapklas, de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar blijkt het steevast in verschillende Antwerpse wijken niet eenvoudig om ieder kind een plaats te bieden in een van de scholen van voorkeur van de ouders.