Van der Poel pakt meteen weer uit in Otegem, Van Aert neemt snipperdag

Mathieu van der Poel heeft maandag in het West-Vlaamse Otegem de Weversmisdagcross gewonnen. De cross wordt traditioneel de dag na de nationale kampioenschappen gereden maar dat was niet te merken aan de Nederlandse kampioen, die uitpakte met een demonstratie. Wout Van Aert was duidelijk niét hersteld van zijn machtsontplooiing in Oostende en deed nooit mee voor de zege.

Herkansing?

Belgisch kampioen Wout van Aert verscheen een dag na zijn demonstratie in Oostende aan de start, net als kersvers Nederlands kampioen Mathieu van der Poel. Na alle plichtplegingen en vieringen na hun nationale titel namen de twee protagonisten een kalme start waardoor “de rest” een herkansing leek te krijgen.

Het parcours lag er echter zwaar bij. In de modder nam Toon Aerts de beste start, net als Tim Merlier. Van der Poel maakte als eerste de sprong naar de omvangrijke kopgroep, Van Aert maakte zich niet druk en volgde nog een tiental plaatsen verder achterop.

Welletjes

Na twee opwarmingsrondjes vond Van der Poel het welletjes. De Nederlander trok het tempo meteen fors de hoogte in. Enkel Michael Vanthourenhout en Aerts probeerden zich vast te bijten in zijn wiel. Van Aert volgde in twaalfde stelling.

Toen de achtervolgers een ronde later even leken te naderen op de drie koplopers, trok Van der Poel nog eens door. Aerts gaf zich niet zomaar gewonnen en ook Laurens Sweeck en Gianni Vermeersch probeerde de schade te beperken. Halfweg koers volgde Van Aert metchampagnebenen al op een halve minuut.

Statement

Van der Poel wilde duidelijk tonen dat hij helemaal weer de oude is na zijn zware val in Loenhout op 29 december, toen hij nog naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hij keek niet om en maakte een statement voor het WK eind deze maand door al snel een straat voorsprong te nemen.

Achter hem volgde Sweeck in tweede positie, Europees kampioen Aerts was derde. De loodzware modder zorgde voor een heus slagveld maar Van Aert zou nooit zijn tweede adem vinden en volgde op driekwart minuut in het gezelschap van Iserbyt en Vanthourenhout. De wereldkampioen zou in het slot nog wel enkele plaatsjes goedmaken maar dat was slechts voor de statistieken, zeker toen hij aan de balkjes nog bijna ten val kwam. Uiteindelijk werd Van Aert toch nog vijfde als eerste van de groep achtervolgers. Klaas Vantornout werd zesde maar mocht toch nog naar het podium als West-Vlaams kampioen.

Het is al de zestiende zege van het seizoen voor Van der Poel en vorig jaar ging de zege ook al naar de Nederlander. Het is duidelijk dat hij helemaal hersteld is van zijn zware val in Loenhout, met twee zeges op twee dagen bij zijn comeback.

Uitslag

1. Mathieu van der Poel

2. Toon Aerts

3. Laurens Sweeck

4. Tim Merlier

5. Wout van Aert

6. Klaas Vantornout