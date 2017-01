Bibberen en opletten geblazen: er is nog sneeuw op komst

Het blijft nog een paar dagen miezerig weer met hier en daar een opklaring, maar vanaf donderdag zitten we helaas weer opgescheept met ijskoud weer en zelfs opnieuw sneeuw.

Het blijft maandagnammiddag zwaarbewolkt en miezerig, bij maxima rond 5 graden. Maandagavond en -nacht trekt een meer actieve regenzone van west naar oost over het land. Op de Ardense hoogten kan het gaan sneeuwen. De minima liggen rond het vriespunt in de Ardennen, in het centrum krijgen we temperaturen rond 1 of 2 graden. Dat meldt het KMI.

Dinsdagochtend begint droog met soms brede opklaringen in het westen en het centrum van het land. In het zuidoosten is het zwaarbewokt, en kan er nog winterse neerslag vallen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt, met kans op enkele buien vanaf de Noordzee. De maxima klimmen tot 5 graden in het centrum van het land. Dinsdagnacht wordt het geleidelijk weer overal droog, bij minima van 0 tot 4 graden. In het zuidoosten van het land is er kans op aanvriezende mist.

Woensdagochtend krijgen we eerst nog enkele opklaringen in het binnenland, maar vanuit het westen neemt de bewolking al snel toe, gevolgd door lichte regen vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan zee, bij een matige tot vrij krachtige wind.

Vanaf donderdag wordt het opnieuw frisser, met maxima tussen 1 en 5 graden overdag. Het wordt zwaarbewolkt, en het gaat opnieuw regenen. Later op de dag gaat die neerslag over in smeltende sneeuw of sneeuw. Vrijdag wordt het overal wisselvalig, met opklaringen en regen- of sneeuwbuien in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen. De temperaturen schommelen tussen -1 en 6 graden.

Het weekend wordt koud en nat. Overdag krijgen we winterse buien bij licht positieve temperaturen, ‘s nachts gaat het overal in het binnenland vriezen.