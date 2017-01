Paniek in Laakdal na gerucht over "nakende aanslag" op Facebook

Laakdal - De gemeente Laakdal in de Kempen is op oudejaarsavond ontsnapt aan een aanslag. Althans, dat straffe verhaal deed op Facebook de ronde. Maar niets bleek minder waar. Het gemeentebestuur kan er alvast niet mee lachen. Ongeveer hetzelfde voor in het Limburgse Lanaken.

Op de Facebook-pagina ‘Laakdal Waakt’ verscheen het verhaal dat de politie begin december een inval had gedaan in een appartement boven een reisbureau in het centrum van de gemeente. Daar zouden agenten een man aangetroffen hebben die in het bezit was van zware wapens en springstoffen. Hij zou een aanslag gepland hebben tijdens het oudejaarsvuurwerk. De politie zou ook een nachtwinkel zijn binnengevallen en tijdens het vuurwerk zouden nog enkele invallen gedaan zijn door de ordediensten.

Tot daar het verhaal, want burgemeester Tine Gielis (CD&V) ontkent de feiten met klem. “ De geruchten die de ronde doen op Facebook zijn niet correct”, zegt ze aan RTV. “De politie heeft totaal geen aanwijzingen van terrorisme of radicalisering.” Gielis geeft wel toe dat de politie begin december een man wilde ondervragen in het bewuste appartement, maar die was niet thuis. Bovendien had die ondervraging helemaal niets met terrorisme te maken.

Het gemeentebestuur kan niet lachen met het verzonnen verhaal, dat intussen wel van Facebook werd gehaald. “Die pagina is opgericht om mensen te sensibiliseren en informeren rond woninginbraken”, aldus Gielis, die snel een gesprek wil met de initiatiefnemers. “Nu gaat men onrust wekken en een onveiligheidsgevoel creëren. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Ook in Lanaken

Ongeveer hetzelfde deed zich voor in de Limburgse gemeente Lanaken. Vrijdagavond verscheen een bericht op Facebook dat er in Hasselt twee moslimterroristen op pad zouden zijn. In Lanaken werden daaromtrent zelfs drie onschuldige mannen van allochtone afkomst uit een bioscoopzaal geplukt. Enkele bioscoopgangers vonden dat de drie zich vreemd gedroegen. Loos alarm, zo bleek.

De paniek sloeg bijna om tot massahysterie nadat honderden mensen elkaar via Facebook waarschuwden om niet naar Hasselt of te zakken. Zelfs een persbericht van de Hasseltse politie kon de paniek niet indijken.

Het ongegronde bericht zou door een agente naar haar dochter gestuurd zijn, waarna het massaal werd gedeeld. Wat wel met de waarheid strookte, was dat twee mannen, onder wie een bekende islamitische spreker, vrijdag hadden ingecheckt in een Hasselts hotel. Een hotelmedewerker was achterdochtig en schakelde de politie in. Uit hun discreet onderzoek bleek dat er niets aan de hand was.