KV Mechelen laat Veselinovic gratis naar Zuid-Korea gaan

Dalibor Veselinovic (29) verlaat KV Mechelen en trekt naar het Zuid-Koreaanse Incheo United. De Servische tekende een contract van drie jaar en mocht gratis vertrekken bij Malinwa.

Veselinovic belandde in 2009 in België, waar hij begon bij tweedeklasser FC Brussels. Anderlecht plukte hem daar weg in 2011 maar leende hem uit aan Kortrijk, Beerschot en Waasland-Beveren. In 2014 werd hij verkocht aan KV Mechelen, waar hij dit seizoen echter nog amper aan spelen toe kwam. Zijn contract liep ook ten einde, waardoor hij gratis mocht vertrekken wegens zijn hoge loonlast.