Opzichter schiet geadopteerd hert dood wegens “illegaal huisdier”

Al twee jaar had de familie McGaughey uit het Amerikaanse Kansas een hert als huisdier. Het dier was moeder Kim ooit gevolgd met een gebroken poot, en is na enige verzorging van de McGaugheys nooit meer vertrokken. Ze doopten het dier Faline (naar het personage uit de Disneyfilm Bambi), en werd zo een deel van de familie. Toch is Faline nu geen lid meer van de familie.

Herten houden als huisdier is namelijk verboden in de Amerikaanse staat Kansas en dat kwam een opzichter heel duidelijk maken. “Ik zal het dier moeten doden, dat is de wet”, zei hij kordaat. Niet veel later werd Faline gedood met vijf kogels: een in haar been en vier in de rug. “Ik kon het niet geloven”, zei Taryn McGaughey aan The Independant. “Een schot was echt genoeg geweest, maar ze gebruikten Faline liever als een soort schietschijf”, ging ze verder.

Waarschijnlijk wisten de opzichters via sociale media dat Faline er als huisdier werd gehouden. Ze was namelijk recent een week vermist, en dat hadden de McGaugheys gemeld en gedeeld op het internet. Dat ze daar nu spijt van hebben is duidelijk. Iedereen is ontroostbaar na het overlijden van hun favoriete hert. “Mijn zoon stortte huilend in, toen hij hoorde dat Faline er niet meer was, en mama Kim kan er niet over praten. Faline was echt een deel van de familie, ze sliep zelfs vaak in Kims slaapkamer”, zegt Taryn.