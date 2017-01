Dit spookdorpje betreed je enkel op gevaar voor eigen leven

Meer dan vijftig jaar geleden staken inwoners van het Amerikaanse stadje Centralia het vuilnis op hun vuilnisbelt in brand om het te verwijderen. Die vuilnisbelt lag echter recht boven een oude koolmijn, die na vijftig jaar nog steeds blijft smeulen en het leven in het stadje zo goed als onmogelijk maakt.

Opengereten straten, graffiti op verlaten, oude gebouwen en borden met waarschuwingen dat de grond onder je voeten zou kunnen wegzakken. Het klinkt als het decor voor een apocalyptische film, maar in het Amerikaanse stadje Centralia is dat dan ook niet ver van de waarheid.

Het einde van het stadje werd ingeluid toen de brandweer op 27 mei 1962 de plaatselijke vuilnisbelt in brand stak om ze op te ruimen. De vuilnisbelt bevond zich boven een oude mijnsite, en toen het vuur niet helemaal gedoofd werd, kon het zich een weg banen tot in de onderliggende koolmijn.

In de mijn bleef het vuur zich verspreiden, tot het op een zeker moment zelfs onder de stad zelf brandde. Koolstofmonoxide sijpelde de huizen binnen nadat het vuur bijna twintig jaar onverminderd gebrand had en zinkgaten verschenen in het midden van de stad.

Op Valentijnsdag van 1981 opende zo’n zinkgat zich onder de twaalfjarige Todd Domboski. Hij kon zich nog net vasthouden aan de wortels van een boom en werd gered door zijn neef. Hij vertelde de New York Times dat de rook zo dik was, dat hij niets meer zag. Midden jaren ‘80 werd een programma opgestart om de bewoners van Centralia te evacueren.

Het vuur strekt zich uit over een lengte van twaalf kilometer en een oppervlakte van vijftien vierkante kilometer. De plaatselijke bevolking werd verteld dat het nog zo’n 250 jaar zou kunnen blijven branden en dus grote hoeveelheden koolstofmonoxide in de lucht doen terechtkomen.

In 1981 toonde de bevolking van Centralia zich nog boos om het gebrek aan actie om de brand te blussen. “In plaats van vooruit te gaan, gaan we achteruit”, vertelde de gepensioneerde mijnwerker Michael Sulick toen aan Associated Press. “Iedereen in het dorp is bang. Je kan ’s nachts naar bed gaan, maar je weet niet of je ’s ochtends wakker zal worden.”

In 1993 werden de bewoners van Centralia gedwongen te verhuizen. Het gezondheidsrisico was te groot geworden, al weigerden vijf mensen te vertrekken. Zij begonnen een rechtszaak tegen de staat en kregen in 2013 te horen dat ze niet meer moesten verhuizen als ze dat niet wilden, maar dat het stadje nog steeds een gevaarlijke plek is.

#graffitiroad #lifeisbeautiful #photography #nature #centralia #centraliapa #Lonicera_Photography #pennsylvania #abandonedhighway #cracks #crack #plants #crevice Een foto die is geplaatst door Casey Kennedy (@lonicera_photography) op 27 Jul 2016 om 9:39 PDT

Historicus en journalist David DeKok schreef al honderden artikels over het vernietigde stadje. “Je ziet er voetpaden naar nergens, hoogspanningskabels voor lege straten. Er zijn nog maar weinig overblijfselen van het stadje dat het ooit was. Gebieden die in mijn herinnering braak lagen na de afbraak van de huizen, zijn nu gevuld met struiken en bomen. Ik vermoed dat er over 50 jaar weinig bewijs zal zijn dat hier ooit een gemeenschap leefde.”

En ook al hebben de meeste inwoners van Centralia een leven kunnen opbouwen buiten de stad, toch missen ze hun oude heimat nog. Peter Lynn zou nog altijd willen terugkeren: “ook al rijd je door de stad en is er daar niets meer.” Verwoede pogingen om de brand te blussen draaiden telkens op niets uit, en nu is het stadje vooral populair bij toeristen en graffitikunstenaars.