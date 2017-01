Honden vielen postbodes 28 keer aan in 2016

Het aantal incidenten tussen honden en postbodes in ons land is in 2016 min of meer stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Bpost. Het afgelopen jaar telde het postbedrijf 28 bijtincidenten met minimum een dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg. In 2015 waren dat er 26.

Het aantal bijtincidenten waarmee postbodes in ons land geconfronteerd worden, is de laatste jaren wel gevoelig gedaald. In 2010 werden er nog 47 feiten geregistreerd, in 2013 waren het er nog 32.

Bijtincidenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg worden beschouwd als arbeidsongevallen.