Davy Van Baelen onderuit op WK na zes gemiste matchdarts

Davy Van Baelen (WDF-57) is er zondag in het Engelse Frimley Green niet in geslaagd zich op de hoofdtabel van het BDO wereldkampioenschap darts te plaatsen. In de voorronde moest hij een 3-2 nederlaag slikken tegen de Australiër Raymond Smith (WDF-21). De setstanden waren 3-1, 1-3, 1-3, 3-2 en 4-2. Van Baelen gaf niet alleen een 1-2 voorsprong uit handen, maar miste in de vierde set bovendien zes matchdarts.

Nadat de eerste set naar Smith was gegaan, maakte Van Baelen indruk door er met uitworpen van 132 en 120 1-2 van te maken. In de vierde set brak Van Baelen door de darts van Smith, waarmee hij een 0-2 voorsprong nam en op één leg van de zege kwam. In het vierde leg liet onze landgenoot echter liefst zes kansen op een dubbel liggen om door te stoten naar de zestiende finales en dat zou hem even later cash aangerekend worden. Van Baelen wierp met 83,55 per drie darts een beter gemiddelde dan Smith, die uitkwam op 80,31, maar faalde dus op de dubbels.

Smith voorkwam een Belgisch duel in de zestiende finales. Hij neemt het daarin immers op tegen Aalstenaar Geert De Vos (WDF-7), het vijftiende reekshoofd.