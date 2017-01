Ondanks sluiting nog steeds skipret in Deurne

Deurne - Slechtzienden die zonder vrees naar beneden komen, kinderen die voor het eerst op latten staan of wedstrijdskiërs, allemaal maken ze nog steeds gretig gebruik van de piste op borstels in Deurne. Officieel is de piste van skiclub Zondal wel al sinds 1 januari gesloten.

Met een beetje fantasie waanden de skiërs van skiclub Zondal zich afgelopen zaterdag in de Franse Alpen. De borstels op de piste gleden dan ook extra hard door de sneeuwval en de vriestemperaturen. Zoals elke zaterdag was het gezellig druk bij skiclub Zondal. Toch zou de piste eigenlijk al meer dan een week gesloten moeten zijn.

De stad heeft in oktober de concessie van de skibaan opgezegd om de grond te verkopen aan een privé-investeerder om er een bovenlokaal recreatief zwembad te realiseren. Omdat de marktbevraging van de stad voor het zwembad er nog niet is en de voortzetting van het seizoen voor de skiërs qua tijd geen plan hindert, wil de club blijven voortdoen, ook al heeft de stad beslist dat de activiteiten op 1 januari stopgezet moeten worden.

Jef De Clerck van de bvba en heel wat leden zijn het niet eens met die beslissing. “Het zijn heel onzekere tijden en we weten eigenlijk niet hoe het nu verder moet. Mijn telefoon staat roodgloeiend. Iedereen wil weten of ze nog kunnen komen skiën en of we nog steeds open zijn. Zolang ik de sleutel heb, hou ik de piste gewoon open”, zegt De Clerck. De club heeft door de heisa al meer dan 100 leden verloren. “Ons ledenaantal zakte van 640 naar 530. Ook de abonnementen en tienbeurtenkaarten verkopen niet meer omdat mensen niet weten wat de toekomst zal brengen.”

Passie

Toch blijven de lessen doorgaan en blijft het merendeel van de leden nog graag komen. Zo ook Yousef Abdelghani (12). Yousef lijdt aan een groeistoornis waardoor sporten niet evident is. Een sluiting van skiclub Zondal zou voor Yousef verschrikkelijk zijn. Dat zegt ook zijn vader Mostafa Abdelghani die ondertussen al een paar maanden skiles volgt om zo samen met zijn zoon te kunnen skiën. “Er zijn geen alternatieven voor ons. Andere indoor pistes op sneeuw zijn een pak duurder en verder weg.”

Skiclub Zondal heeft ook heel wat blinde en slechtziende leden. Vorige week kwamen zij samen skiën met de andere leden. “Achteraf hebben we nog allemaal samen iets gedronken en zijn we tot in de late uurtjes blijven plakken. De sfeer onder de leden is beter dan ooit”, zegt begeleider Bruno Gerris.