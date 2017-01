“Voor Kris Peeters geen haantjesgedrag meer in 2017. Mooi is dat”

Goede voornemens horen bij het begin van een nieuw jaar. Vicepremier Kris Peeters geeft het voorbeeld: hij zal geen populistische uitspraken meer doen en hij zal ook niet meer reageren op populistische uitspraken van anderen. Voor Peeters geen haantjesgedrag meer in 2017. Mooi is dat.

Peeters beseft, net als zijn collega-ministers, maar al te goed dat de regering voor een loodzware opdracht staat. De begroting op orde krijgen is een bijna onmogelijke klus, en de stoerdoenerij waarmee de excellenties de zaak in 2016 hebben aangepakt, heeft niet het gewenste resultaat gehad, om het voorzichtig uit te drukken. De hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardetaks, mogelijk nog meer bezuinigingen in de sociale zekerheid... het ligt allemaal nog op de onderhandelingstafel. De standpunten blijven verdeeld. Met ruzie maken gaan ze er niet geraken, Peeters heeft gelijk.

Dat kreeg hij zelfs in beperkte mate van Bart De Wever. In de gezellige sfeer van de nieuwjaarsreceptie was deze opvallend mild. Ook De Wever ziet dat het moeilijk wordt, maar blijft bij zijn plan om de begroting te doen kloppen, de vennootschapsbelasting te hervormen, verder te bezuinigen in de sociale zekerheid en géén meerwaardebelasting in te voeren. Hij blijft dus gewoon bij zijn oude standpunten. Maar, zegt De Wever, “we zijn bereid om een compromis te sluiten en iedereen in zijn uitgangspunten te respecteren”. Ook mooi. Laat de gesprekken beginnen! Als ook nog de sociale partners tot een akkoord komen, zoals Kris Peeters vurig hoopt, zijn eind dit jaar een hoop problemen van de baan.

Ware het niet dat, ondanks al die goede voornemens en ondanks het feit dat pas over anderhalf jaar de volgende verkiezingen plaats hebben, de politiek al helemaal in verkiezingsmodus zit. De politici staan niet in de startblokken, ze zijn eigenlijk al vertrokken. Zeker in Antwerpen, maar ook in Oostende verraste Bart Tommelein deze week vriend en vijand met zijn plan om burgemeester van de stad te worden. Die brandende ambitie van partijvoorzitters en ministers staat een serene en oplossingsgerichte discussie over de begroting in de weg. En dat is nefast voor het land. Laten we ze allemaal terug naar de kleedkamers sturen, om in alle rust en “met respect voor ieders uitgangspunten”, een compromis te sluiten. We horen het dan wel als het er is. De standpunten van de verschillende partijen zijn genoegzaam bekend, die hoeven niet tot in den treure verdedigd te worden. En met de ruzies erover hebben we het nu echt wel gehad.