Doek valt voor bekend Antwerps biercafé

Antwerpen - t Antwaerps Bierhuyske, een gezellig biercafé in de Hoogstraat, moet begin juli de deuren sluiten. Het Fakkelteater, dat eigenaar is van het pand, wil er op termijn een nieuwe ticketbalie onderbrengen.

Bierkenner en -liefhebber Paul Meeussen (54) startte in 2010 ’t Antwaerps Bierhuyske op. Een vlot draaiend biercafé in de Hoogstraat, waar een 300-tal verschillende biersoorten op de kaart staan. Zowel Antwerpenaren als toeristen vonden de afgelopen jaren vlot hun weg naar de bierzaak.

Als gediplomeerd zytholoog geeft Meeussen er met veel enthousiasme advies aan zijn gasten. “Ik probeer altijd een mix tussen commerciële en artisanale bieren in huis te halen”, zegt Meeusen. “Duvel wordt wellicht nog het vaakst besteld, maar ook onze Chouffe Houblon van ’t vat is populair. Vaak vragen mensen ook om een suggestie. Op basis van hun persoonlijke voorkeuren gaan we dan op zoek naar een passend bier.”

Al in het eerste jaar werd ‘t Antwaerps Bierhuyske tot ‘Biercafé van het jaar’ uitgeroepen op de gespecialiseerde Amerikaanse website Burgundian Babble Belt. En in 2014 behaalde de zaak de titel van beste geuze-lambiekcafé van het land. Ook Meeussen zelf sleepte al enkele onderscheidingen in de wacht. Zo werd hij vorig jaar nog tweede in een wedstrijd voor de beste Belgische bierschenker.

Vanaf juli moet Meeussen echter noodgedwongen de deuren van zijn Bierhuyske sluiten. Het Fakkelteater, dat eigenaar is van het pand, liet onlangs weten dat het huurcontract begin juli ten einde loopt. Het Antwerpse stadstheater wil zijn ticketbalie overbrengen van de Reyndersstraat naar de Hoogstraat. Voor de gepassioneerde caféuitbater een zware dobber. “Er is niets aan te doen en alles is wettelijk in orde”, zegt Meeusen. “Maar het is wel een zware klap. Het is al de tweede keer dat ik mijn zaak niet kan overgeven. Vroeger was dat ook al het geval voor café Violetta in Burcht.”