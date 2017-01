Solodebuut Karen Damen meteen ook tv-programma

Nog dit voorjaar neemt Karen Damen (42) haar eerste soloalbum op, een droom die eindelijk in vervulling gaat. Het wordt wellicht ook een dubbel project: de plannen om er meteen een tv-programma van te maken, worden steeds concreter.

Veel wil Damen zelf nog niet kwijt over haar nieuwe muzikale project. “We zijn nog volop aan het brainstormen”, zei ze vrijdag vlak voor de première van Blind Date, het theaterstuk waarmee ze nog tot 19 februari op de planken staat.

Wel staat vast dat ze hulp krijgt van verschillende van haar muzikale helden. “Ik wil niet zomaar iets uitbrengen om niet vergeten te worden, het moet een album zijn dat echt de moeite is. Het komt er dus op aan de juiste mensen rond mij te verzamelen. Want alleen iets schrijven, dat kan ik niet. Zeventien jaar lang werd dat allemaal voor mij geregeld. Nu moet ik dat ineens zelf doen, dat is moeilijk”, vertelde ze al in mei in uw krant.

dEUS en Will Tura?

Intussen heeft ze al wel wat contacten kunnen leggen. Tourist LeMC (met wie ze eind december nog optrad voor Music for Life) en Joost Zweegers liggen vast, ook Max Colombie van Oscar And The Wolf, Tom Barman van dEUS, Ozark Henry, John Miles jr. en zelfs Will Tura worden in de wandelgangen genoemd.

Veel muziekprogramma’s om nieuwe songs te promoten bestaan er niet meer, maar daar heeft Damen iets op gevonden. “Het gaat heel veel méér zijn dan een plaat”, liet ze zich al ontvallen. Zoals het er nu naar uitziet, zal het publiek het opnameproces van het nieuwe album van a tot z kunnen volgen in een van de nieuwe tv-programma’s die SBS dit jaar met de voormalige K3-zangeres plant. Liefde voor Muziek heeft al bewezen dat zo’n tv-programma de ideale manier is om nummers in de hitparade te krijgen. Met eventueel nog een reeks soloconcerten erbij, lijken alle puzzelstukken in elkaar te vallen om van het debuut van Karen Damen een doorslaand succes te maken.