Man rijdt eigen vrouw dood op parkeerplaats

Een vakantie in zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven is in mineur geëindigd. Een vrijwilligster van 70 uit Malle overleed, nadat haar echtgenoot haar op de parking had aangereden. “Ik ben er kapot van”, reageert haar schoonbroer, zanger Hugo Sigal.

Het is traditie: tijdens de nieuwjaarsdagen brengen senioren, zorgbehoevenden en hun begeleiders een vakantie door in domein Hooidonk, het vakantiecentrum en hersteloord van de CM in Zandhoven. De prachtige week eindigde vrijdagmiddag alsnog in een drama, toen een koppel zeventigers uit Malle huiswaarts wilde keren.

Vrijwilliger Guy voerde bij het uitrijden van een parkeerplaats een verkeerd manoeuvre uit. De auto stoof daarop achteruit. Zijn echtgenote Chris kon niet op tijd wegduiken en liep een zware hoofdwonde op. Ze overleed diezelfde avond.

Het ongeval liet een diepe indruk na bij de CM-vrijwilligers, van wie enkelen het drama zagen gebeuren. “Het paar zette zich al meer dan twintig jaar vrijwillig in voor onze vakanties. Het deed dat steeds op een onberispelijke manier”, zegt Johan Tourné, de nationale secretaris van Samana, het vroegere Ziekenzorg CM.

Met Chris verliest de Vlaamse zanger Hugo Sigal, van het zangduo Nicole en Hugo, zijn schoonzus. Hugo is in shock. “The show must go on, zegt men. Maar ik kan u verzekeren, haar plotse overlijden valt me bijzonder zwaar.”