Minder leegstand op Bredabaan

Merksem - Een zogenaamde winkeldokter heeft vijf leegstaande panden op de Bredabaan een make-over gegeven. Project Winkeldokter sluit een jaar lang initiatieven voor de winkelstraat af. Schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) is positief.

‘Maak het op de Bredabaan’ is een initiatief van de stad Antwerpen in samenwerking met het district Merksem en lokale organisaties. Met enkele acties werd de Merksemse winkelstraat een jaar lang als aantrekkelijke plek om te ondernemen gepromoot. Op die manier werd de problematische leegstand aangepakt.

“Overleg met de eigenaars van de panden op de straat is een belangrijke factor in het aanpakken van de leegstand”, zegt schepen van Middenstand Koen Kennis. “Veel van de leegstaande panden zijn aan vernieuwings- en verfraaingswerken toe. Daarom hebben we vorige zomer eigenaars aangesproken om hen te informeren over de winkeldokter. We brachten vijf eigenaars in contact met een interieurarchitecte. Zij analyseerde de panden kritisch en gaf praktische tips. Een aantal opsmukwerken werden uitgevoerd en er werden ook digitale simulaties gemaakt van een mogelijke invulling voor het pand. Met die plannen kunnen de eigenaars potentiële huurders overtuigen van de mogelijkheden.”

Twee van die vijf panden raakten nu, na een lange tijd van leegstand alsnog verhuurd. “Nu al een positief resultaat, dus.”

Lees meer in Gazet van Antwerpen - Stadskrant