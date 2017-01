Grote Markt kleurt rood en wit voor 175ste verjaardag Conservatorium

Het stedelijk conservatorium heeft het jaar van zijn 175ste verjaardag groots ingezet. In de stadsschouwburg vond zondag in de vooravond een academische zitting plaats. Daarna ging het, met enige vertraging, naar de Grote Markt. Zo’n vijfhonderd leerlingen brachten er de productie ‘Waakvlammetje’. De naam alludeert op de passie voor muziek, woord of dans die altijd aangewakkerd kan worden. Aan de kijklustigen werden rode en witte gloeistaafjes uitgedeeld, waardoor de Grote Markt helemaal rood en wit kleurde.