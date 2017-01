Man wilde vrouw ten huwelijk vragen met lied maar dat liep bijna fout af

Een jaar lang had Jorge Calado (29) geschreven aan een nummer waarmee hij z’n vrouw ten huwelijk wilde vragen. De man uit het Verenigd Koninkrijk had alles volledig uitgedokterd: hij ging in de tekst dingen verwerken die ze samen hadden meegemaakt, hoe ze elkaar hadden ontmoet,... En hij ging het vragen in de auto.

Toen Jorge en zijn vriendin Samantha op weg waren naar familie om de feestdagen bij door te brengen, zag hij z’n kans. Met hun zoontje op de achterbank begon hij aan de eerste strofe van z’n rapliedje, maar dat was niet naar de zin van Samantha. “Stop eens, je maakt de baby nog wakker!”, zei ze geïrriteerd.

Nadat hij ook een paar keer het woord ‘fuck’ had gebruikt, besloot ze om de radio gewoon af te zetten. Jorge deed echter gewoon verder en plots besefte Samantha dat die tekst over haar ging. Ze begon te luisteren en kreeg de tranen in haar ogen. Niet veel later stelde Jorge de vraag: “Wil je met me trouwen?”.

Na een lange stilte vol tranen en gelach, zette Jorge de auto aan de kant. “Laten we uitstappen, zodat ik het op een deftige manier kan vragen”, zei hij. Op een willekeurige parking langs de snelweg, ging hij op z’n knieën en zei Samantha volmondig ja.