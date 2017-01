Jonge Belg maakt debuut in Serie A, Juventus pakt makkelijke zege

De 19-jarige centrale middenvelder Sofian Kiyine heeft vandaag zijn debuut gemaakt in de hoogste Italiaanse divisie. Kiyine viel bij Chievo Verona in. Leider Juventus verstevigt zijn koppositie in de Italiaanse Serie A. De Oude Dame pakte een makkelijke 3-0 thuiszege tegen Bologna.

Kiyine is een jeugdproduct van Standard. Afgelopen zomer verkaste hij naar de Italiaanse eersteklasser. Bij Chievo vindt Kiyine een andere jonge landgenoot terug, de 20-jarige Samuel Bastien (ex-Anderlecht). De inbreng van Kiyine kon helaas voor Chievo niets veranderen aan de score. De thuisploeg ging kansloos met 1-4 onderuit tegen de vijfde in de stand. Chievo bezet na 19 wedstrijden met 25 punten de 11de plek op 20 ploegen.

Leider kent geen problemen

Bologna (15de) in de Italiaanse competitie slaagde er niet in een vuist te maken tegen de fiere Italiaanse leider Juventus. Gonzalo Higuain opende de score voor Juventus na 7 minuten. Paulo Dyabala maakte er vlak voor de rust 2-0 van.

In de 54ste minuut legde Juventus de eindstand vast op 3-0 via alweer Higuain. Juventus loopt zo weer vier punten uit op eerste achtervolger AS Roma, met een wedstrijd minder gespeeld dan de Romeinen. Roma won vanmiddag al met 1-0 bij Genoa.