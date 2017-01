Vijf politieploegen nodig om paarden veilig uit verkeer te plukken

Puurs / Willebroek - De lokale politie Klein-Brabant werd zaterdagochtend omstreeks 8u opgeroepen voor een wel erg opvallende ‘ontsnappingspoging’ in Puurs. Drie loslopende paarden galoppeerden er in de buurt van de N16 en de A12, en trokken uiteindelijk richting Willebroek-centrum.

De politiezone Klein-Brabant werd zaterdagochtend op de hoogte gesteld van de ontsnapping door een aantal bezorgde Puursenaars. Hun collega’s van de lokale politie Mechelen-Willebroek leverden bijstand. Zo’n vijf patrouilleploegen waren er uiteindelijk nodig om de paarden op een veilige manier uit het verkeer te plukken. De samenwerkende politiekorpsen kregen de risicovolle situatie snel onder controle. Een half uur à drie kwartier na de eerste oproep zaten de dieren weer in een wei aan Westdijk in Willebroek.

De hele onderneming leverde gelukkig verder geen incidenten op. “Voor zover we weten, kwamen de dieren er met de schrik vanaf. Er werd op hun route voorlopig ook geen schade gemeld”, vertelt woordvoerder Dirk Van de Sande van politiezone Mechelen-Willebroek. “De eigenaars kwamen ter plaatse en namen heel actief deel aan de interventie. Ze sloegen er uiteindelijk in om de dieren te kalmeren. In de loop van zaterdag werden de paarden weer naar hun weide in Puurs getransporteerd.”

