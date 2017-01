Maneblussers klinken en dansen het nieuwe jaar in

Mechelen - Een paar duizend Maneblussers kwamen zondagmiddag op de Grote Markt samen voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van het stadsbestuur.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) deed zijn plannen voor het nieuwe jaar uit de doeken.

Er komen weer nieuwe parken, het wegennet wordt aangepakt en van de Mechelaars wordt verwacht dat ze zich mee wapenen tegen fietsdiefstallen.

Vanaf 1 maart voert Mechelen ‘de chip in de fiets’ in waarmee dieven zeer snel kunnen opgespoord worden. “De voorbije dagen hebben méér dan tweeduizend Mechelaars zich ingeschreven voor een chip die tot 15 januari 10 euro kost. Samen de strijd aanbinden tegen de dalende criminaliteit in deze stad”, zei de burgemeester.



De Mechelaars deden zich daarna te goed aan drankjes, frieten en smoutebollen. Sommigen waagden zich op, de Grote Markt ook aan een dansje en de kinderen genoten volop van de aanwezige animatie.