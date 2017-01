De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 14) heeft zondag het ATP-toernooi in het Indiase Chennai (hard/447.480 dollar) gewonnen.

Het tweede reekshoofd was in de eindstrijd in twee sets met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Rus Daniil Medvedev (ATP 99).

De 28-jarige Spanjaard veroverde zo zijn vijfde ATP-titel in zijn elfde finale op het ATP-circuit. In 2013 was hij in Chennai al eens verliezend finalist. De 20-jarige Medvedev werkte de eerste ATP-finale in zijn loopbaan af.