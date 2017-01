Pintje drinken op café? Doen, zegt Oxford University

Na Nieuwjaar zijn er heel wat mensen die kiezen voor een maand zonder alcohol, maar volgens de universiteit van Oxford doe je er toch goed aan om af en toe op café te gaan en daar een paar drankjes te drinken. Mensen die dat doen zouden volgens het Britse onderzoek gelukkiger zijn.

Tournée Minérale in februari of januari zonder een druppel alcohol doorkomen, het idee is in elk geval nobel en goed voor de gezondheid., maar echt gelukkig word je daar niet van volgens Britse wetenschappers van de universiteit van Oxford. Een nieuwe studie toont namelijk aan dat met mate drinken in het gezelschap van vrienden het algemene welzijn verbetert. Mensen die regelmatig een pint pakken in een café in de buurt zijn gelukkiger, vaker tevreden met hun leven en hebben meer vrienden.

Volgens de wetenschappers zorgt in gezelschap drinken ervoor dat de sociale cohesie wordt versterkt. "Onze sociale netwerken zijn een belangrijke buffer tegen geestelijke en fysieke ziekten", zegt professor in de psychologie Robin Dunbar die bij het onderzoek betrokken is. "Terwijl cafés traditioneel plaatsen zijn waar de gemeenschap samenkomt, zorgt de alcohol ervoor dat het endorfinesysteem wordt getriggerd, wat vervolgens leidt tot meer algemene tevredenheid in het leven."