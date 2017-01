Boussaer-Hesters stevig aan de leiding, De Groote-Happke ritwinnaar

Het Oost-Vlaamse duo Bryan Boussaer en Jules Hesters blijven ook na de derde en vierde rit van de Tacx Talents Cup in Ahoy het klassement aanvoeren. Zaterdagavond wonnen de thuisrijders Zijlaard-Hoppezak, vandaag haalden Arne De Groote en de Duitser Luca Felix Happke het na een hectisch slot. In de aanloop naar de slotspurt reed er ieman in het voorwiel van Hesters, die meteen uitgeschakeld was voor de dagzege.

In het klassement doen Boussaer-Hesters een goede zaak. Vincent Hoppezak werd uitgeschakeld na een val.

Met nog twee avonden voor de boeg hebben Boussaer-Hesters een optie genomen op de eindzege.

Stand

1. BOUSSAER-HESTERS 64 punten

2. Zijlaard-Hoppezak 50

3. Sommerfeld-Schmiedel 30

op 1 ronde

4. Arentsen-Buning 22

5. Vierhouten-Kooistra 20

op 2 ronden

9. DE GROOTE-Happke 32.