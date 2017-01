Vrachtwagen rijdt in op groep mensen in Jeruzalem: minstens drie doden

Een vrachtwagen is zondag ingereden op een groep mensen, wellicht gaat het om Israëlische soldaten. Volgens de eerste berichten zouden er minstens drie doden en 12 gewonden gevallen zijn.

De bestuurder van de vrachtwagen werd neergeschoten door de politie, maar zou nog in leven zijn.

De aanval vond plaats op een populaire promenade die uitzicht geeft over de ommuurde oude stad van Jeruzalem. “Het is een terroristische aanval”, zei een politiewoordvoerder op de radio. “Lichamen werden in het rond gestrooid.”

Aanslag Berlijn

De aanval vindt amper enkele weken na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn plaats. Daarbij reed de Tunesiër Anis Amri met een vrachtwagen in op een mensenmassa in het centrum van de stad. Twaalf mensen kwamen daarbij om het leven.

Dadelijk meer...