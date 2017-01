Dimitrov verslaat Nishikori in finale op ATP Brisbane

De Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 17) heeft zondag het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/437.380 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale haalde het zevende reekshoofd het verrassend in drie sets van het Japanse derde reekshoofd Kei Nishikori (ATP 5): 6-2, 2-6 en 6-3 na 1 uur en 48 minuten.

Dimitrov, die in de halve finales titelverdediger Milos Raonic (ATP 3) had uitgeschakeld, verovert zo zijn vijfde titel op het ATP-circuit. Zijn vorige toernooizege dateerde van 2014, toen hij de beste was op Queens. Nishikori blijft steken op 11 gewonnen ATP-toernooien.