Nieuwe trailer ‘Rings’ bezorgt je de daver op het lijf

Voor fans van horrorfilms ‘The Ring’ en ‘The Ring Two’ is er goed nieuws: de film krijgt dit voorjaar een vervolg. Een een recent uitgekomen trailer van ‘Rings’ lijkt alvast te verklappen dat die minstens even akelig wordt als de twee voorgangers. Met dank aan het dodelijke personage Samara dat meer dan ooit inspeelt op de digitale technologie.

De film speelt zich dertien jaar na het eerste deel af. Het verhaal draait nog steeds om de befaamde videotape die een vloek met zich meedraagt. Iedereen die de beelden zou bekijken, komt via een telefoontje te weten dat hij of zij nog maar zeven dagen te leven heeft. Aan slachtoffer Sky, gespeeld door Aimee Teegarden, de opdracht om die vloek alsnog te verbreken nadat ze via een e-mail de video te zien kreeg.

F. Javier Gutiérrez nam de regie voor zijn rekening. ‘Rings’ speelt vanaf 15 februari in onze zalen.