Nibali past voor Luik-Bastenaken-Luik én de Tour de France

Vincenzo Nibali zal er dit jaar niet bij zijn in Luik-Bastenaken-Luik van zondag 23 april. De ‘Haai van Messina’ heeft zijn zinnen gezet op de 100ste Giro d’Italia die hij voor de derde keer wil winnen en die daarbovenop bij hem thuis start in Sicilië. “Het is een klassieker die me na aan het hart ligt”, aldus de dubbele Girowinnaar in Manana gisteren. “Maar het ziet ernaar uit dat ik er voor het eerst sinds ik prof ben niet bij zal zijn.”

Nibali startte twaalf keer op rij, en was vijf jaar geleden tweede achter Maxim Iglinskiy. “Een eendagswedstrijd is niet compatibel in de voorbereiding van het hoofddoel van het jaar. Als voorbereiding denk ik eerder aan de Ronde van Kroatië (18-23 april).” Nibali is ook van plan om de Tour de France over te slaan waar Ion Izagirre de kopman wordt van de nagelnieuwe Bahrain-Merida-ploeg die vandaag in het paleis van prins Nasser aan de Perzische Golf wordt voorgesteld.