Belgische handballers winnen oefenwedstrijd tegen Nancy

De Belgische handbalmannen hebben zaterdag in Doornik met 39-37 gewonnen van het Franse Nancy. De Red Wolves speelden deze week drie oefenwedstrijden en wonnen er twee. Vrijdagavond namen de Belgen nog revanche op Nederland door met 31-29 te winnen in Bocholt, nadat het woensdag met 22-26 had verloren tegen datzelfde Nederland in Groot-Bijgaarden.

De Red Wolves betaalden voor de overwinning tegen Nederland wel een grote prijs door de knieblessure van aanvoerder Arber Qerimi. Uit een MRI-scan bleek dat de ligamenten van Qerimi’s knie niet geraakt zijn, maar dat een rustperiode van zes weken wel noodzakelijk is.

Tegen Nancy, een Franse tweedeklassers met alleen maar profspelers, moest de Belgische bondscoach Yérime Sylla naast Qerimi ook Bartosz Kedziora en Tom Robyns missen. Na de zege tegen Nederland kregen andere spelers het vertrouwen van de sportieve staf. Youri Denert, Gert Jan Matthijs en Colin Glesner begonnen aan de wedstrijd. Opnieuw pasten de Red Wolves hun zevenmanstactiek toe en net als in de voorbije wedstrijden wierp dat ook zijn vruchten af, met dat verschil dat het tempo bijzonder hoog lag en de Belgen daardoor ook makkelijker doelpunten slikten. Halfweg ging Nancy rusten met één doelpunt bonus: 18-19.

In de tweede helft stonden de Belgen tot op drie minuten van het einde nog altijd op achterstand, tot Nathan Bolaers de gelijkmaker scoorde (37-37). Tien minuten voor het einde van de wedstrijd maakte de 18-jarige Pieter Strauven een geslaagd debuut. Hij gaf daarbij enkele assists en scoorde zelf twee doelpunten. In de absolute slotfase was het Yves Vancosen die voor de overwinning zorgde door eerst een strafworp uit te lokken, die omgezet werd door Damian Kedziora, en daarna zelf de 39-37 eindstand op het bord te zetten met zijn achtste doelpunt van de avond.

De Belgische selectie vertrekt nu op stage van 12 tot 15 januari naar het Franse Rennes, waar het ook een wedstrijd zal spelen tegen de lokale eersteklasser Cesson, de ploeg van bondscoach Yérime Sylla.