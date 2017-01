“Humanitaire crisis in Britse ziekenhuizen”

Het Britse Rode Kruis moet alle zeilen bijzetten om een ‘humanitaire crisis’ in de Britse gezondheidsdienst (NHS) het hoofd te bieden. Dat zegt de organisatie in een opmerkelijke boodschap. “Dit is een nationaal schandaal”, reageert Jeremy Corbyn van oppositiepartij Labour.

Door krappe budgetten, een ouder wordende bevolking en medische noden die steeds complexer worden, kwamen veel Britse ziekenhuizen de voorbije jaren tijdens de winter in de problemen. Kranten berichtten eerder al over patiënten die uren moesten wachten in rolstoelen, voor ze geholpen werden.

Het Britse Rode Kruis trekt nu aan de alarmbel. Op haar website, meldt de organisatie, naast oproepen voor hulp in Jemen en Syrië, dat het nu “op de frontlinie zit om de humanitaire crisis het hoofd te bieden die in onze ziekenhuizen en ambulancediensten over het hele land”.

Volgens Mike Adamson, topman van het Rode Kruis, worden extra vrijwilligers ingezet en moest sponsor Land Rover voertuigen lenen om patiënten te verzorgen.

“De winter is altijd een heel drukke tijd”, erkent de NHS. De nationale gezondheidsdienst ontkent echter dat er sprake is van een crisis en benadrukt dat er 400 miljoen pond (ongeveer 466 miljoen euro) extra is vrijgemaakt om aan de grotere vraag naar zorg te kunnen voldoen.

Labour-partijleider Jeremy Corbyn eist dat Theresa May meer doet om de overbevolking in de ziekenhuizen aan te pakken. ”Dit is een nationaal schandaal. We zouden niet afhankelijk moeten zijn van het Rode Kruis om de basiszorg te voorzien die de mensen van dit land nodig hebben.”